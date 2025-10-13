Um den steigenden Bedarf zu decken, wurde das Gebäude der Kita St. Antonius in Kleinmaischeid erweitert. Mit Verzögerung, aber ohne große Störung des laufenden Betriebs können bald drei neue Gruppenräume bezogen werden.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens St. Antonius ist schon lange eines der größten Projekte in Kleinmaischeid. Dabei konnte trotz der Bauarbeiten der Betrieb weiterlaufen, und das bestehende Gebäude ist nun aufgestockt. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits vor einem halben Jahr fertiggestellt sein, doch unerwartete Bauverzögerungen haben das Projekt in die Länge gezogen.