Wahrzeichen von Bad Hönnigen
Erstes Springbrunnenfest begeistert zahlreiche Besucher
Das Orgateam um Michael Kröger (3. von links) freute sich über die tolle Palette an ferngesteuerten Booten auf dem Wasser.
Das Orgateam um Michael Kröger (3. von links) freute sich über die tolle Palette an ferngesteuerten Booten auf dem Wasser.
Jörg Niebergall

Gemeinsam für die Sanierung des historischen Wahrzeichens feierten die Bad Hönninger jetzt das erste Springbrunnenfest. Das Programm zog viele Besucher an. Doch neben Spaß waren auch Spenden das Ziel des Tages. 

Lesezeit 1 Minute
Mit viel guter Laune, sommerlichem Wetter und großem Gemeinschaftssinn wurde das erste Springbrunnenfest im Kurpark von Bad Hönningen gefeiert. Zahlreiche Bürger sowie Gäste aus der Region folgten der Einladung, um den bisherigen Fortschritt bei der Sanierung des historischen Springbrunnens zu feiern und gleichzeitig dessen weitere Instandsetzung zu unterstützen.
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