Zwei Karnevalsvereine laden jetzt zum ersten Neustädter Tanztreffen ein. Musik, Tänze und Begegnungen versprechen einen Tag voller Stimmung in der Wiedparkhalle, an dem man auch jenseits der Session einmal zusammenkommt.
Lesezeit 1 Minute
Tanz, Musik und Vereinsfreundschaft stehen beim ersten Neustädter Tanztreffen am Samstag, 17. Oktober, in der Wiedparkhalle im Mittelpunkt. Veranstalter sind der Karnevalsverein „Jecke Freunde“ aus Neustadt und der Karnevalsverein „Mir Pääntz vom Wasserturm“ aus Neuwied-Engers.