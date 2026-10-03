Premiere im Wiedtal Erstes Neustädter Tanztreffen vereint Karnevalsvereine Andreas Winkelmann 03.10.2026, 15:00 Uhr

i Beim Neustädter Karnevalsverein „Jecke Freunde“ wird schon fleißig fürs erste Neustädter Tanztreffen geübt Andreas Winkelmann

Zwei Karnevalsvereine laden jetzt zum ersten Neustädter Tanztreffen ein. Musik, Tänze und Begegnungen versprechen einen Tag voller Stimmung in der Wiedparkhalle, an dem man auch jenseits der Session einmal zusammenkommt.

Tanz, Musik und Vereinsfreundschaft stehen beim ersten Neustädter Tanztreffen am Samstag, 17. Oktober, in der Wiedparkhalle im Mittelpunkt. Veranstalter sind der Karnevalsverein „Jecke Freunde“ aus Neustadt und der Karnevalsverein „Mir Pääntz vom Wasserturm“ aus Neuwied-Engers.







Artikel teilen

Artikel teilen