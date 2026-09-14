Weltraumklänge für junge Gäste Erstes Konzert für Kinder im Neuwieder „Deichherz“ Rainer Claaßen 14.09.2026, 15:00 Uhr

i Moderatorin Jana Forkel mit Orchesterleiter Christoph Engers auf der Bühne der neuen Veranstaltungshalle „Deichherz“. Rainer Claaßen

Premiere fürs Deichherz: Ein Kinderkonzert nahm kleine Besucher mit auf eine klangvolle Weltraumreise. Mitreißende Melodien, Mitmachaktionen und überraschend gute Akustik begeisterten Jung und Alt.

Bis zur offiziellen Eröffnung der neuen Veranstaltungshalle „Deichherz“ dauert es noch ein paar Tage. Sie wird am Sonntag, 20. September, mit einem Konzert der Bigband Jazzimpact gefeiert.Nachdem in der vergangenen Woche mit einem Musikabend der A-cappella-Gruppe Singer Pur bereits ein Pre-Opening für Erwachsene stattgefunden hatte, gab es am Sonntagnachmittag auch schon ein erstes Konzert für Kinder: Das Konzertorchester Koblenz war gemeinsam ...







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