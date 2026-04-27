Zu wenige Besucher Erstes Frühlingsfest ist in Bad Hönningen kein Erfolg Daniel Dresen 27.04.2026, 15:00 Uhr

i Das erste Frühlingsfest wollte drei Tage lang mit Attraktionen wie einem Autoscooter Besucher ans Rheinufer in Bad Hönningen locken. Doch der Schaustellerbetrieb Julius Meyer & Sohn aus Neuwied zieht ein ernüchterndes Fazit zur Premierenveranstaltung. Heinz-Werner Lamberz

Das Frühlingsfest in Bad Hönningen sollte eigentlich nach Ostern das Rheinufer beleben. Doch bei der Premiere blieben nach Auskunft des Schaustellerbetriebs Julius Meyer & Sohn aus Neuwied die großen Besucherströme aus. Wie es nun weitergehen soll.

Vom 17. bis zum 19. April sollte das Angebot auf dem Kirmesplatz am Bad Hönninger Rheinufer bei Groß und Klein eigentlich Frühlingsgefühle wecken. Doch viele Menschen waren nicht zur Premiere des Frühlingsfests gekommen. Schonungslos ehrlich fällt nun die Bilanz des Neuwieder Schaustellerbetriebs Julius Meyer & Sohn aus.







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