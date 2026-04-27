Das Frühlingsfest in Bad Hönningen sollte eigentlich nach Ostern das Rheinufer beleben. Doch bei der Premiere blieben nach Auskunft des Schaustellerbetriebs Julius Meyer & Sohn aus Neuwied die großen Besucherströme aus. Wie es nun weitergehen soll.
Lesezeit 1 Minute
Vom 17. bis zum 19. April sollte das Angebot auf dem Kirmesplatz am Bad Hönninger Rheinufer bei Groß und Klein eigentlich Frühlingsgefühle wecken. Doch viele Menschen waren nicht zur Premiere des Frühlingsfests gekommen. Schonungslos ehrlich fällt nun die Bilanz des Neuwieder Schaustellerbetriebs Julius Meyer & Sohn aus.