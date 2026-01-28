Nach Hybridrasen-Desaster Erster Spatenstich für Kunstrasenplatz in Unkel Sabine Nitsch 28.01.2026, 12:16 Uhr

i Mit dem ersten Spatenstich wurde der Kunstrasenplatz in Unkel endgültig auf den Weg gebracht. Sabine Nitsch

Die Stadt Unkel musste 2018 einen Hybridrasenplatz für seine Fußballer bauen, da ein Kunstrasenplatz nicht gefördert wurde. Eine Fehlentscheidung, denn der Hybridrasen war nach wenigen Jahren unbespielbar. Nun wird er durch einen Kunstrasen ersetzt.

In Unkel ist gelungen, was kaum jemand für möglich gehalten hätte. Die Stiftung Jugend, Sport und Integration Unkel hat es geschafft, so viele Spenden zu sammeln, dass die Unkeler Sportler endlich einen Kunstrasenplatz bekommen. Der erste Spatenstich machte deutlich, dass der marode Hybridrasenplatz nur noch Teil einer sehr unerfreulichen Geschichte ist.







Artikel teilen

Artikel teilen