Erster Nussknackermarkt nach dem Brand des Lokschuppens

Am ersten Adventswochenende findet wieder die Traditionsveranstaltung rund um das Engerser Schloss statt. Der verheerende Brand des Lokschuppens in der Silvesternacht hatte die gesamte Marktausrüstung, die hier gelagert war, zerstört.
Wenn der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannengrün durch die Straßen zieht, ist es wieder so weit: Am ersten Adventswochenende am 29. und 30. November öffnet der traditionelle Nussknackermarkt vor und im Engerser Schloss wieder seine festlich geschmückten Tore.