Am und im Engerser Schloss Erster Nussknackermarkt nach dem Brand des Lokschuppens Jörg Niebergall 25.11.2025, 13:00 Uhr

i Am nächsten Wochenende findet wieder der Nussknackermarkt in Engers statt. Nach dem Brand des Lokschuppens wurde viel dafür getan, um die Veranstaltung zu retten. Jörg Niebergall

Am ersten Adventswochenende findet wieder die Traditionsveranstaltung rund um das Engerser Schloss statt. Der verheerende Brand des Lokschuppens in der Silvesternacht hatte die gesamte Marktausrüstung, die hier gelagert war, zerstört.

Wenn der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannengrün durch die Straßen zieht, ist es wieder so weit: Am ersten Adventswochenende am 29. und 30. November öffnet der traditionelle Nussknackermarkt vor und im Engerser Schloss wieder seine festlich geschmückten Tore.







