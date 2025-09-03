Beim Bevölkerungsschutztag sollen Bürger für den Katastrophenfall sensibilisiert werden. Im Vorfeld berichtet Dirk Kuhl, der in der VG Puderbach das Risiko- und Krisenmanagement aufbaut, über den Stand und Fortschritte. Es ist noch manches zu tun.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal erlebte Dirk Kuhl im Sommer 2021 als damaliger Feuerwehreinsatzleiter selbst hautnah mit. Seine Kameraden der Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach und er unterstützten tatkräftig. In dieser schwierigen Lage stellte Kuhl immer wieder einen Mangel fest: „Die Leute im Ahrtal wussten zum Teil nicht, wie sie sich zu verhalten haben. Viele schreckliche Dinge sind passiert“, sagt Kuhl.

Der fortschreitende Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass extreme Wetterereignisse häufiger auftreten und möglicherweise auch ein größeres Hochwasser die VG Puderbach ereilt. Darauf und auf andere potenzielle Schadenslagen möchte Dirk Kuhl nicht nur die VG vorbereiten, sondern auch die Bürger sensibilisieren. Deshalb wurde der erste Bevölkerungsschutztag im Puderbacher Land ins Leben gerufen, der am Sonntag, 7. September, von 10 bis 18 Uhr im und rund um das Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus stattfindet.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm. Zum einen geben Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffel und viele weitere Organisationen Einblicke in ihre alltägliche Arbeit. Zum anderen informieren Fachleute über im Ernstfall relevante Themen. Dabei drehen sich die Vorträge unter anderem um den Einbruchsschutz, den Menschen im Klimawandel, Auswirkungen eines Stromausfalls oder auch die Neustrukturierung des Bevölkerungsschutzes in der VG Puderbach. Im letztgenannten Vortrag wird Dirk Kuhl selbst darüber berichten, wie sich die Verbandsgemeinde im Detail aufstellt.

Feuer löschen und Erste Hilfe

Darüber hinaus können Bürger mithilfe von Ständen und Infopunkten mehr über verschiedene Sachverhalte erfahren. Unter anderem gibt es einen Beratungsstand zum Thema Elementarschadenversicherung, ein Infomobil zum praktischen Hochwasser- und Starkregenschutz oder auch eine Seniorensicherheitsberatung. Neben zahlreichen Infomöglichkeiten wartet die Veranstaltung zudem mit Mitmachaktionen auf. So können Besucher etwa an einer Übungsanlage selbst Feuer löschen, Erste-Hilfe-Maßnahmen simulieren oder auch praktisch lernen, wie sie sich am besten im Brandfall verhalten.

Auch ein Thema auf der Veranstaltung werden die Notfalltreffpunkte sein, die die VG nach und nach in den einzelnen Ortsgemeinden einrichten möchte. So soll gezeigt werden, wie diese ausgestattet sein sollen. „Die Notfalltreffpunkte sollen im nächsten Jahr umgesetzt werden“, betont Kuhl. Im Regelfall sollen die Dorfgemeinschaftshäuser auch als Notfalltreffpunkte fungieren, möglichst sollen sie alle ähnlich ausgestattet sein. „Wir entwickeln gerade eine Empfehlung für die Ortsgemeinden“, so Kuhl.

Die richtige Notfallkommunikation

Ein wichtiges Thema im Krisenfall ist insbesondere auch die Notfallkommunikation. „Ein Betriebsfunknetz ist schon vorgeplant. Feldtests gab es bereits“, erklärt Kuhl. Laut Kuhl sollen die Notfalltreffpunkte zukünftig Funkgeräte vorhalten, die Kommunikation erfolgt mit dem VG-Feuerwehrstandort in Puderbach. Die Kosten sollen in die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 aufgenommen werden. „Verwaltungstechnisch und organisatorisch hat es sich gut entwickelt, aber wir müssen dran bleiben“, mahnt Dirk Kuhl. „Wenn die Notfalltreffpunkte umgesetzt werden, dann sind wir sehr gut aufgestellt.“

i Im Krisenfall können Wege versperrt sein. Bei der Flutkatastrophe Im Ahrtal wurden beispielsweise zahlreiche Brücken zerstört. Feuerwehr Puderbach/Dirk Kuhl

Doch bei allen Bemühungen der VG Puderbach nimmt Kuhl auch immer wieder die Bevölkerung in die Pflicht: „Die Bürger verlassen sich zu sehr auf die kommunalen Aufgabenträger und den Katastrophenschutz. Egal, was passieren sollte, sie gehen davon aus, dass schon jemand kommt“, so Kuhl. Und er fügt hinzu: „Wir erklären, dass es bei entsprechend großen Schadenslagen nicht immer direkt so sein wird.“ In dem Kontext wünscht er sich auch, dass die Bürger bei größeren Katastrophenlagen nicht nur selbst ein Stück weit autark sind, sondern „auch die Nachbarschaftshilfe wieder etwas auflebt“ – beispielsweise, darauf zu achten, dass ältere Menschen in der Nachbarschaft gut versorgt sind und genügend trinken.

Weitere Infos zum Programm

Nähere Informationen zum Programm des Bevölkerungsschutztages sind zu finden unter https://www.puderbach.de/bevoelkerungsschutz/bevoelkerungsschutztag/