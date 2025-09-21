Sanierung der L264 in Urbach Erster Baustellenabschnitt wird für Asphalt vorbereitet 21.09.2025, 11:56 Uhr

i Bauarbeiten an der L264: Derzeit wird der Untergrund für den Einbau der neuen Asphaltschichten vorbereitet. Mitte Oktober sollen die Arbeiten an dem ersten von vier Abschnitten abgeschlossen werden. Jörg Niebergall

Seit einigen Wochen gibt es in Urbach kein Durchkommen. Stückweise wird in dem Ort die L264 saniert. Wir haben beim LBM nachgefragt, wie die Arbeiten vorankommen und was die nächsten Baustellen in der Region sind.

Nach Urbach kommt man von Süden aktuell nur über Umwege. Vom Kreisel bis zur Kreuzung Mittelstraße ist die L264 für Sanierungsarbeiten seit einigen Wochen gesperrt. Die Anfahrt von der 266 über die L265 durch Linkenbach. Der Fernverkehr in Richtung Puderbach und Westerwald weiter durch Dürrholz geleitet.







