Windkraft an A3 kommt Erste Windräder bei Dierdorf frühestens im Jahr 2028 Petra Kilburg 23.11.2026, 11:00 Uhr

i Die Vattenfall GmbH und Wiwi Consult halten an ihren Plänen für Windenergieanlagen in der VG Dierdorf fest. (Symbolfoto) Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Die Windparks Märkerwald-Dierdorf und „Drei Eichen“ im Westerwaldkreis wurden erst kürzlich schon vor oder in der Planungsphase gestoppt. Wie sieht es mit den weiteren Plänen in der VG Dierdorf aus?

Wie steht es um die Pläne von Wiwi Consult und der Vattenfall GmbH, in der Verbandsgemeinde Dierdorf und bei Sessenhausen (Westerwaldkreis) die bereits genehmigten 15 Windenergieanlagen (WEA) zu errichten? Wie ist der aktuelle Stand, nachdem Abo Energy erst Anfang September die Entwicklung des geplanten Windparks Märkerwald-Dierdorf eingestellt hat und die durchschnittlichen EEG-Zuschlagswerte zurückgegangen sind?







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