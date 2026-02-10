Auf dem Neuwieder Marktplatz
Erste Vereine wollen beim Frühlingsfest dabei sein
Auf dem Marktplatz - hier bei der Eröffnung im März 2025 - wird in diesem Frühjahr wieder gefeiert.
Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Ein Frühlingsfest soll den neu gestalteten Marktplatz weiter beleben. Im März können Vereine hier erneut zeigen, was sie ausmacht.

Lesezeit 1 Minute
Der Marktplatz liegt den Neuwiedern offensichtlich am Herzen – schon kurz, nachdem Philipp Meyer seine Pläne für ein Frühjahrsfest vom 13. bis 15. März veröffentlicht hat, gibt es einige Interessenten, die mitmachen wollen. Rolf Straschewski, Ex-Leiter des Amtes für Stadtmarketing, kommt mit zwei Boule-Gruppen auf den Platz: „Der alleeartige Bereich bietet sich dafür an.

