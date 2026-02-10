Erste Vereine wollen beim Frühlingsfest dabei sein

Ein Frühlingsfest soll den neu gestalteten Marktplatz weiter beleben. Im März können Vereine hier erneut zeigen, was sie ausmacht.

Der Marktplatz liegt den Neuwiedern offensichtlich am Herzen – schon kurz, nachdem Philipp Meyer seine Pläne für ein Frühjahrsfest vom 13. bis 15. März veröffentlicht hat, gibt es einige Interessenten, die mitmachen wollen.

Rolf Straschewski, Ex-Leiter des Amtes für Stadtmarketing, kommt mit zwei Boule-Gruppen auf den Platz: „Der alleeartige Bereich bietet sich dafür an.