Ein Frühlingsfest soll den neu gestalteten Marktplatz weiter beleben. Im März können Vereine hier erneut zeigen, was sie ausmacht.
Lesezeit 1 Minute
Der Marktplatz liegt den Neuwiedern offensichtlich am Herzen – schon kurz, nachdem Philipp Meyer seine Pläne für ein Frühjahrsfest vom 13. bis 15. März veröffentlicht hat, gibt es einige Interessenten, die mitmachen wollen. Rolf Straschewski, Ex-Leiter des Amtes für Stadtmarketing, kommt mit zwei Boule-Gruppen auf den Platz: „Der alleeartige Bereich bietet sich dafür an.