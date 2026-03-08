Bastelaktionen und Tanzkurs Erste Frühlingsgefühle beim „First Friday“ in Linz Creativ Picture 08.03.2026, 10:20 Uhr

i Besucher waren angeregt, ihre Osterdekoration selber zu basteln. Heinz-Werner Lamberz

Blauer Himmel, viel Sonnenschein: der perfekte Zeitpunkt, um gemütlich durch die Linzer Innenstadt zu schlendern und sich für die Osterzeit einzudecken. Beim „First Friday“ durften Besucher bis spät in den Abend basteln, tanzen und shoppen.

In Linz startete der Frühling mit dem First Friday. Auf allen Plätzen herrschte ausgelassene Stimmung beim Shopping- und Erlebnisabend unter dem Motto: R(h)ein in den Frühling. Auf dem Buttermarkt hatten Besucher die Möglichkeit, eine wunderbare Tischdekoration für die kommende Osterzeit zu basteln.







