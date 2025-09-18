Raiffeisenbrücke in Neuwied
Erste Arbeiten an Vorlandbrücke laufen an
Eine der beiden Vorlandbrücken der Raiffeisenbrücke ist am Mittwochabend zum ersten Mal für die Arbeiten gesperrt worden.
Jörg Niebergall

An den Vorlandbrücken der Neuwieder Raiffeisenbrücke stehen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an. Am Mittwochabend wurde dafür zum ersten Mal ein Teilabschnitt über Nacht gesperrt. Der Verkehr wurde derweil über den Sandkauler Weg umgeleitet.

Da hatte so mancher Pendler schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch die von einigen Medien angekündigte Vollsperrung der viel befahrenen Rheinbrücke bezog sich lediglich auf ein Teilstück zwischen Brückenabfahrt und der nächsten Ausfahrt, der sogenannten Vorlandbrücken.

