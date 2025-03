Durch die Insolvenz und den Rückzug des DRK aus der Krankenhauslandschaft ist auch die Kamillus-Klinik in Asbach in die Bredouille geraten. Von den Verfahrensbeteiligten hört man: Die Interessenten reißen sich um die bundesweit anerkannte Klinik.

Anfang Februar hat die Trägergesellschaft der DRK-Kamillus-Klinik in Asbach Insolvenz angemeldet. Die Zuversicht in der bundesweit bekannten Spezialklinik für Multiple Sklerose (MS) und andere neurologische Krankheitsbilder ist nach wie vor groß, da sie schwarze Zahlen schreibt. Vor Wochen hieß es, dass sich vier mögliche Träger für die Kamillus-Klinik interessieren. Zeit, nach dem aktuellen Stand des Verfahrens zu fragen.

Haus weiterhin ausgelastet, keine Kündigungen

„Die Stimmung ist gut. Wir haben keine Kündigungen vorliegen. Das Haus ist zu 90 Prozent ausgelastet“, sagt Nicki Billig, der kaufmännische Direktor, gegenüber unserer Zeitung. Bei der jüngsten Mitarbeiterversammlung sei vom Insolvenzverwalter der aktuelle Stand transparent an die Mitarbeiter weitergegeben worden. Befürchtungen zu einer Klinikschließung gebe es keine, betont Billig. „Wir haben ein gutes Versorgungskonzept aufgebaut, das weitergegeben werden kann“, so der kaufmännische Direktor.

Vonseiten der Insolvenzverwalter heißt es auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Interessenten ursprünglich bis zum 14. März ihre ersten indikativen Angebote vorlegen konnten. „Aufgrund dessen, dass die Interessenbekundungen für das Haus so zahlreich ausgefallen sind, wurden zur Wahrung der Chancengleichheit bei seriös verbindlichen Interessenten indikative Angebote nach Abstimmung bis zum Montag, 17. März, angenommen. Entsprechend liegen bis heute eine Vielzahl konkreter und ernst gemeinter Angebote für die Kamillus-Klinik vor, die es nun sorgfältig zu prüfen und schrittweise zu verhandeln gilt“, teilt eine Sprecherin des Insolvenzverwalters mit.

Aufgrund einer Verschwiegenheitsverpflichtung sei es nicht möglich, die genaue Anzahl oder einzelne Namen der Interessenten preiszugeben. Doch, dass es „eine Vielzahl“ an Angeboten gibt, stimmt hoffnungsvoll, dass schnell ein guter Träger gefunden wird. Kein Wunder, ist die Kamillus-Klinik ein „Filetstück“.

Und wie geht es nun weiter? „Das gewöhnliche Vorgehen im Rahmen des Insolvenzverfahrens sieht vor, dass in den kommenden Wochen eine Priorisierung der eingegangenen Angebote stattfindet und eine ausgesuchte Anzahl an Interessenten die Einrichtungen vor Ort besichtigen wird. Die potenziellen Investoren verschaffen sich auf diesem Weg einen Überblick über die Sachlage in den Häusern vor Ort, um beispielsweise konkrete Anhaltspunkte in die Sanierungskonzepte oder Angebote aufzunehmen.

Dabei kann aus den Besichtigungen nicht abgeleitet werden, wer gegebenenfalls neuer Träger einer Einrichtung wird – dafür befinden wir uns aktuell noch in einem zu frühen Stadium. Ziel ist es, bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens Anfang Mai die wesentlichen Grundzüge der Fortführungslösungen inklusive der neuen Träger präsentieren zu können“, teilt die Sprecherin weiter mit.