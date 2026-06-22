Feuerwehr mehrfach gefordert
Erst Unwetter, dann Pferd im Waldbreitbacher Mühlgraben
Beim Unwetter am Freitagabend ist in Neuwied-Niederbieber auch ein Baum auf ein Auto gestürzt.
Beim Unwetter am Freitagabend ist in Neuwied-Niederbieber auch ein Baum auf ein Auto gestürzt.
Hannah Berresheim

Über mangelnde Arbeitsaufträge musste sich die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach am vergangenen Wochenende nicht beklagen. Mit einer kreisweiten Übung und dem Unwetter am Freitag fing alles an.

Lesezeit 2 Minuten
Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist am Wochenende kaum zur Ruhe gekommen. Von Freitag bis zum Samstag unterstützte die Verbandsgemeinde die überörtliche Bereitschaft des Landkreises Neuwied bei einer mehrtägigen Übung. Zu allem Überfluss zog am Freitagabend ein Unwetter über Neuwied und Teile der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, was aufgrund der umfangreichen Schadenslage zu zahlreichen Einsätzen an etwa 40 Orten führte.

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