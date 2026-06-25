Löwenburg in Leutesdorf
Erst prachtvolles Hotel, später Kloster, jetzt Bauruine

Das denkmalgeschützte, ehemals prachtvolle Hotel Löwenburg hat schon bessere Zeiten erlebt. Im Moment ist es nicht mehr prachtvoll, sondern eher ein Schandfleck in prominenter Rheinlage. Anwohner hoffen, dass sich dies bald ändert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Lage der ehemals prachtvollen Löwenburg an der von Platanen gesäumten August-Bungert-Allee in Leutesdorf sucht ihresgleichen. Das ehemalige Kloster, das vor 240 Jahren als Hotel Löwenburg direkt an der Rheinpromenade mit Blick auf Andernach gebaut wurde, soll kernsaniert werden.

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