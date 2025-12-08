Plätzchenmarkt Großmaischeid Erst Feuerwehreinsatz, dann stimmungsvoller Budenzauber Jörg Niebergall 08.12.2025, 11:30 Uhr

i Tolles Ambiente beim Plätzchenmarkt in der Großmaischeider Ortsmitte Feuerwehr Großmaischeid. Jörg Niebergall

Besucher des Plätzchenmarktes in Großmaischeid fanden alles vor, was ein verlockender Weihnachtsmarkt zu bieten hat. Sogar etwas Unvorhersehbares zählte zum „Programm“: ein Einsatz der Feuerwehr im Nachbarort vor der Markteröffnung.

Es war ein außergewöhnlicher Großmaischeider Plätzchenmarkt, wobei am Ende noch alles so lief wie geplant. Neben dem Organisationsteam um Norbert Loose kümmert sich in erster Linie die Feuerwehr um Auf- und Abbau und sonstige Feinheiten. Da aber kurz vor dem Start der Veranstaltung noch ein Feuer in der Nachbargemeinde Isenburg zu löschen war, war guter Rat erst einmal teuer.







