Ganz schön anstrengend so ein Baumschlagen, da entspannten sich die Fahrer Burschen dann in der Pause beim traditionellen Fassweitwerfen. „Vorturner“ Klaus Schuh (auf dem Foto bei der Arbeit) zog jedenfalls schon mal die Blicke seiner männlichen Kollegen auf sich und zeigte, wie es denn funktioniert.

Wo wohl der Muskelkater herkam?

Der muntere Treff an der Christianshütte hoch droben im Wald von Feldkirchen war dann für die ehemaligen Burschen aus Fahr der Auftakt der traditionellen Kirmesfeierlichkeiten am Samstag und Sonntag rund ums Vereinsheim des Wassersportvereins. Musik, kulinarische Schmankerl und viel gute Laune war angesagt, ob beim Baumaufstellen, der Kirmesparty oder beim lang ausgedehnten Frühschoppen am zweiten Kirmestag. Wobei, einige der alten Burschen hatten da noch ein wenig Muskelkater, ob vom Baumschlagen oder dann doch von ihren sportlichen Aktivitäten mit dem ehemaligen 30-Liter-Fass. So genau konnte das keiner sagen.