Sanierung rechte Rheinschiene
Ersatzverkehr im Test: Gen Norden hui, gen Süden pfui
Noch bis zum 12. Dezember ersetzen Busse zwischen Troisdorf und Koblenz den Zugverkehr auf der rechten Rheinseite. Am 13. Dezemb
Noch bis zum 12. Dezember ersetzen Busse zwischen Troisdorf und Koblenz den Zugverkehr auf der rechten Rheinseite. Am 13. Dezember soll auch auf der frisch sanierten Bahnstrecke der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft treten (Symbolbild).
Armin Weigel. picture alliance/dpa

Noch bis zum 12. Dezember verkehren Busse zwischen Troisdorf und Koblenz als Ersatz für den Zugverkehr entlang der rechten Rheinschiene, die seit Juli generalüberholt wird. Wir haben den Praxistest gemacht, ob der Schienenersatzverkehr etwas taugt. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit Jahren bin ich Kunde der Deutschen Bahn. Da macht man so einiges mit. Doch das, was sich seit Mitte Juli auf der Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden abspielt, habe ich aus nächster Nähe auch noch nicht erlebt: Es kommt kein Zug aus nirgendwo.
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