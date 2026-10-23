Noch bis zum 12. Dezember verkehren Busse zwischen Troisdorf und Koblenz als Ersatz für den Zugverkehr entlang der rechten Rheinschiene, die seit Juli generalüberholt wird. Wir haben den Praxistest gemacht, ob der Schienenersatzverkehr etwas taugt.
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Seit Jahren bin ich Kunde der Deutschen Bahn. Da macht man so einiges mit. Doch das, was sich seit Mitte Juli auf der Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden abspielt, habe ich aus nächster Nähe auch noch nicht erlebt: Es kommt kein Zug aus nirgendwo.