Die Stichwahl zeigt, dass Erpel einen Wechsel wollte: Zum ersten Mal stellt die CDU nicht den Ortsbürgermeister in der Alten Herrlichkeit. Sieger des Abends ist neben Dieter Tentler auch die Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“.
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Die Bürgermeisterwahl in Erpel ist entschieden: Mit deutlichem Vorsprung setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag Dieter Tentler („Demokratie vor Ort Erpel“, kurz DvOE) gegen den CDU-Kandidaten Andreas Schwager durch. Tentler, der sich erst seit rund zwei Jahren in der Erpeler Kommunalpolitik engagiert, konnte 64,3 Prozent der Stimmen holen.