Wahlsieger Dieter Tentler Erpels neuer Ortschef von Stichwahlergebnis überrascht Sabine Nitsch 29.11.2026, 21:05 Uhr

i Dieter Tentler (Mitte) gewinnt die Stichwahl um das Amt des Ortsbürgermeisters von Erpel mit großem Vorsprung. Pia Kroll und Adam Udich sind die ersten Gratulanten. Sabine Nitsch

Die Stichwahl zeigt, dass Erpel einen Wechsel wollte: Zum ersten Mal stellt die CDU nicht den Ortsbürgermeister in der Alten Herrlichkeit. Sieger des Abends ist neben Dieter Tentler auch die Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“.

Die Bürgermeisterwahl in Erpel ist entschieden: Mit deutlichem Vorsprung setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag Dieter Tentler („Demokratie vor Ort Erpel“, kurz DvOE) gegen den CDU-Kandidaten Andreas Schwager durch. Tentler, der sich erst seit rund zwei Jahren in der Erpeler Kommunalpolitik engagiert, konnte 64,3 Prozent der Stimmen holen.







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