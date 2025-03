Traditionelles Verhaften Erpeler „Straftätern“ geht es an den Kragen Simone Schwamborn 02.03.2025, 12:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Günter Hirzmann muss sich vor dem Hohen Gericht verantworten. Mit dem Versprechen, seine Urlaube mehr im Rheinland zu verbringen, konnte er sich "freikaufen". Schwamborn Simone

In Erpel ist es Tradition: Wer sich nicht im Karneval einbringt, wird an Karnevalssamstag „verhaftet“.

Seit fast 60 Jahren ist es in Erpel Tradition, vor dem Karnevalsumzug Häuser und Bewohner auf karnevalistisch korrekten Schmuck und Bekleidung zu überprüfen und Verstöße zu ahnden. Am Samstag schwärmten mehrere Truppen der Stadtsoldaten und Prinzenehrengarde unter anderem mit einem Gefängniswagen aus, um die Delinquenten einzusammeln und in der Gaststätte „Om Maat“ vor das Gericht zu bringen.

