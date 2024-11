Bahn und Politik bekommen Post Erpeler Grundschüler proben die Demokratie 07.11.2024, 11:49 Uhr

i Die Schüler der vierten Klasse der Erpeler Grundschule haben an Politiker geschrieben und erwarten dass diese jetzt handeln. Sabine Nitsch

Zwei Jahre lang mussten die Schüler in Erpel hinnehmen, dass ihr Sportgelände an der alten Bahn, wo es eigentlich Laufbahnen, eine Sprunggrube und einen Spielplatz gibt, nicht zu benutzen war. Die Deutsche Bahn (DB) hatte im Zuge der Sanierung der Unterführung an der Jahnstraße dort Material und Schutt gelagert.

