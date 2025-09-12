Bis Oktober läuft noch ein Interessenbekundungsverfahren. Im Interview erläutert der Erpeler Ortsbürgermeister Günter Hirzmann, was die Gemeinde sich wünscht und auf was sich ein möglicher Investor einstellen muss.

Die Gemeinde Erpel leidet wir viele andere Kommunen auch unter drückender Finanznot. Sie will ihre Einnahmenseite verbessern und deshalb das letzte Stückchen „Tafelsilber“, das rund 11,6 Hektar Gebiet der Hinterheide in der Höhenlage von Erpel, entweder verkaufen oder in Erbpacht verpachten. Dazu führt die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH für die Gemeinde ein Interessenbekundungsverfahren durch, um mögliche Investoren zu suchen, die sich mit „innovativen und nachhaltigen Konzepten zu den von der Ortsgemeinde gesteckten Rahmenbedingungen“ bewerben sollen.

Im Interview mit unserer Zeitung erläutert Ortsbürgermeister Günter Hirzmann, wie der aktuelle Stand des Verfahrens ist und ob alle Weichen für einen möglichen Investor gestellt sind.

Herr Hirzmann, wie sieht der optimale Interessent aus?

Der optimale Interessent entwickelt ein Gewerbegebiet, das sowohl von der Erstellung als auch vom Betrieb möglichst ökologisch und nachhaltig ist. Selbstverständlich sollte darüber hinaus aus dem Gewerbegebiet auch für die Ortsgemeinde eine nicht unerhebliche Gewerbesteuereinnahme erzielt werden, denn gerade diese Einnahmen sind in Erpel sehr marginal.

Erpels Ortsbürgermeister Günter Hirzmann

Es gibt im Höhenbereich Probleme mit der Kapazität der Stromleitungen, mit dem Abwasser oder Oberflächenwasser etc. Welche Herausforderungen gibt es, um das Gewerbegebiet zu entwickeln. Auf was muss sich ein möglicher Investor einstellen?

Es gab in der jüngsten Vergangenheit Initiativbewerber, die sich mit dieser Thematik auch schon beschäftigt haben. Ziemlich alle Schwierigkeiten sind auch augenscheinlich und manches Problem wird innovativ sogar zum Problemlöser einer anderen Sache. Beispielsweise wird das notwendige Rückhaltebecken für Niederschlagswasser bei entsprechender Gestaltung zum Löschteich.

Sind planungsrechtlich, zum Beispiel durch einen verabschiedeten Flächennutzungsplan (FNP) alle Weichen für die Entwicklung eines Gewerbegebiets gestellt?

Es ist korrekt, dass es einen entsprechen FNP gibt, der das Areal als Gewerbegebiet ausweist. Ein Bebauungsplan muss allerdings noch aufgestellt werden.

Was favorisiert die Gemeinde: Verkauf oder Verpachtung? Wäre es im Hinblick auf die Haushaltslage nicht zukunftsträchtiger, das Areal zu verpachten, weil diese Einnahmen tatsächlich bei der Gemeinde bleiben und auch dauerhaft fließen? Der Verkaufserlös hingegen, fließt nur einmalig in die Schuldentilgung.

Wir haben uns in dem Interessenbekundungsverfahren für beide Varianten offen gestellt. Eine Verpachtung müsste, um für die Gemeinde das finanzielle Risiko zu begrenzen, mit einem Null-Rückfall nach Ablauf der Pachtzeit festgesetzt werden, was die mögliche Pacht deutlich mindern dürfte. Außerdem könnte gerade bei sehr hohen notwendigen Investitionen (Stichwort Data-Center) ein nicht im Eigentum befindliches Grundstück ein Hemmnis darstellen. Bei einer möglichen Schuldentilgung nach dem Verkauf sind die nicht mehr aufzubringenden Zinsen auch nicht unwesentlich.

In der Vergangenheit hat der Naturschutz der Entwicklung der Hinterheide schon mal ein Ende gesetzt. Wie sehen Sie jetzt die Chancen, für die Entwicklung?

Dabei ging es damals nicht um einen Gewerbepark, sondern um einen angedachten Windpark, der deutlich stärkere Beeinträchtigungen mit sich bringt. Bei einem Gewerbepark gibt es schon am optischen Eindruck sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten.

Sind auch Windräder auf dem Areal denkbar?

Eine Errichtung von Windrädern ist nicht angedacht und meines Wissens auch nicht möglich wegen der Nähe zur Bebauung.

Wie lange läuft das Interessenbekundungsverfahren noch?

Die 2. Stufe soll im Oktober abgeschlossen werden, sodass wir optimistisch gesehen bis Ende des Jahres einen Ratsbeschluss fassen könnten.

Erpel braucht dringend mehr Einnahmen. Was wäre, wenn sich kein Investor findet?

Es gibt mehrere Interessenten, von denen hoffentlich mehr als einer übrig bleibt für finale Verhandlungen. Ohne Gewerbepark sehe ich zur Zeit keine Möglichkeit, unsere Einnahmesituation nachhaltig zu verbessern.