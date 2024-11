Erster Schritt zum Windpark Erpel stimmt „Solidarpakt Windkraft“ zu 19.11.2024, 14:00 Uhr

i In der VG Unkel plant man, einen Windpark zu errichten. Da alle Gemeinden beteiligt werden sollen, wurde dies nun auch in Erpel durch den Ortsgemeinderat diskutiert. Tom Weller/picture alliance/dpa

Die Gemeinde Erpel hat mehrheitlich dem „Solidarpakt Windkraft“ in der jüngsten Ratssitzung zugestimmt. Der Vertrag regelt, wie die Erlöse eines möglichen Windparks in der Verbandsgemeinde (VG) verteilt werden sollen.

Erpel . In der Verbandsgemeinde (VG) Unkel wird derzeit ein „Solidarpakt Windkraft“ diskutiert. Geschlossen werden soll ein Vertrag zwischen den beteiligten Gemeinden in der VG: Rheinbreitbach, Stadt Unkel, Erpel und Bruchhausen. Das Vertragswerk regelt, wie die möglichen Erlöse eines Windparks in der Verbandsgemeinde unter den Vertragspartnern aufgeteilt werden.

