Der neue Ortsbürgermeister von Erpel heißt Dieter Tentler. Er hat sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen Andreas Schwager durchgesetzt. Der Kandidat der Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“ folgt auf den zurückgetretenen Günter Hirzmann.
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Dieter Tentler ist am Sonntag, 29. November, zum Ortsbürgermeister von Erpel gewählt worden. Der Kandidat der Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“ hatte in der Stichwahl gegen den CDU-Bewerber Andreas Schwager die Nase vorn. Auf Tentler fielen 64,3 Prozent der Stimmen.