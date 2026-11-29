Entscheidung nach Stichwahl Erpel: Dieter Tentler zum neuen Bürgermeister gewählt Daniel Dresen 29.11.2026, 19:10 Uhr

i Dieter Tentler, Kandidat der Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“, ist in einer Stichwahl am 29. November zum Ortsbürgermeister von Erpel gewählt worden. Johannes Hogeback

Der neue Ortsbürgermeister von Erpel heißt Dieter Tentler. Er hat sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen Andreas Schwager durchgesetzt. Der Kandidat der Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“ folgt auf den zurückgetretenen Günter Hirzmann.

Dieter Tentler ist am Sonntag, 29. November, zum Ortsbürgermeister von Erpel gewählt worden. Der Kandidat der Wählergruppe „Demokratie vor Ort Erpel“ hatte in der Stichwahl gegen den CDU-Bewerber Andreas Schwager die Nase vorn. Auf Tentler fielen 64,3 Prozent der Stimmen.







Artikel teilen

Artikel teilen