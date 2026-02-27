In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Ute Ernst tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 3 – Linz/Rengsdorf für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Ernst in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politikerin wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Politik ist für mich der stärkste Hebel, um Dinge wirklich zu verändern. In meinem Beruf beschäftige ich mich täglich mit Fragen von Absicherung, Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit – Themen, die Menschen ganz konkret im Alltag betreffen. Als Juristin weiß ich, wie man Entscheidungen so umsetzt, dass sie wirken. Und als Mutter denke ich Politik immer aus der Perspektive kommender Generationen: Entscheidungen von heute müssen auch morgen Bestand haben. Ich stehe für Klimaschutz, der funktioniert: konsequent, bezahlbar und vor Ort wirksam. Für eine Gesundheits- und Pflegeversorgung, auf die man sich verlassen kann – auch außerhalb der Städte. Und für Bildung, die faire Chancen schafft. Politik mit Verantwortung, heute und mit Blick auf morgen.

Bitte geben Sie uns ein paar persönliche Informationen.

Ute Ernst, 54 Jahre, verheiratet, zwei Töchter. Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) bei einem genossenschaftlichen Versicherer in Wiesbaden, Fachanwältin für Sozialrecht. Nach dem Abitur Beamtin beim Auswärtigen Amt (Bonn/Chicago), Diplom-Verwaltungswirtin. Jurastudium und Referendariat in Bonn und Stuttgart. Seit über 20 Jahren als Rechtsanwältin tätig. Stellvertretende Geschäftsführerin des Kreisverbands Neuwied von Bündnis 90/Die Grünen.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Wir müssen Kurs halten beim Ausbau der Erneuerbaren und in die Infrastruktur der Energiewende investieren (Netze, Speicher, Sektorenkopplung). Ich setze mich für ein dauerhaftes Klimaschutzbudget für Kommunen ein (Kipki 2.0). Parallel sichern wir die Gesundheitsversorgung durch stabile Krankenhausplanung und bessere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung. Bildung wird Priorität: mehr Personal, verlässlicher Ganztag, gezielte Förderung.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Zu große Klassen und schlechte Arbeitsbedingungen rauben Kindern Chancen und treiben Lehrkräfte aus dem Beruf. Bildung ist Beziehungsarbeit – dafür brauchen Schulen bessere Rahmenbedingungen: kleinere Klassen, multiprofessionelle Teams, Entlastung bei Verwaltungsaufgaben und Lehrpläne mit klarem Fokus auf Zukunftskompetenzen. Inklusion, Sprachförderung und längeres gemeinsames Lernen ausbauen – damit jedes Kind die gleichen Chancen hat.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Ich werbe für eine Koalition mit starker grüner Beteiligung. Unser Ziel ist eine Regierung, die Klimaschutz, starke Bildung und soziale Sicherheit konsequent umsetzt. Wer führt, entscheiden die Wählerinnen und Wähler – klar ist: Ohne uns gibt es keine zukunftsfeste Politik in Rheinland-Pfalz.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Ich bringe juristische Praxiserfahrung und Umsetzungskompetenz mit. Ich setze mich für eine verlässliche Gesundheitsversorgung ein – besonders im ländlichen Raum. Zweitens für bessere Mobilität, damit Regionen gut angebunden bleiben. Drittens für mehr finanzielle Spielräume für unsere Kommunen, damit vor Ort investiert werden kann.

Warum ist Ihr Wahlkreis der schönste in Rheinland-Pfalz?

Der Wahlkreis liegt direkt an Rhein und Wied, ländlich geprägt und zugleich nah an Köln, Bonn und Koblenz. Er verbindet beeindruckende Natur mit lebendiger Kultur – getragen von der rheinischen Frohnatur. Wer hier lebt, findet ein dichtes Veranstaltungsangebot sowie unzählige Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren – eine Region mit hoher Lebensqualität.

Alle Angaben stammen von Ute Ernst

Kontakt zur Kandidatin

Ute Ernst (Bündnis 90/Die Grünen)

Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf)

Landesliste Platz 27

E-Mail: ute.ernst@ gruene-neuwied.de

Instagram: @_ute.ernst_

Webseite: www.uteernst.de﻿