Wohnhaus unbewohnbar Ermittlungen zur Brandursache in Hammerstein dauern an 17.11.2025, 15:30 Uhr

i Die Feuerwehr musste am 13. November zu einem Wohnhausbrand in Hammerstein ausrücken. Die Brandursache ist laut Kriminalinspektion Neuwied bisher noch nicht geklärt. Jörg Niebergall

Ein Wohnhausbrand hat am 13. November die Bewohner im 300-Seelen-Ort Hammerstein aufgeschreckt. Zwei Personen wurden leicht verletzt, außerdem kam es in Teilen des Dorfes zu einem Stromausfall. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Wer als Autofahrer auf der B42 zwischen Rheinbrohl und Leutesdorf unterwegs ist, sieht das zerstörte Dach des Hauses an der Hauptstraße in Hammerstein. Am Donnerstagnachmittag war in dem Obergeschoss des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, was sich auf den Dachstuhl ausbreitete.







