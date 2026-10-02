Jagdunfall bei Dürrholz Ermittlungen zu tödlichem Schuss laufen weiterhin Justin Buchinger 02.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiterhin im Fall des tödlichen Jagdunfalls bei Dürrholz (Symbolbild). Bernd Wüstneck. picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Wie es zu dem tödlichen Jagdunfall bei Dürrholz kam, ist weiterhin in Klärung. Wir haben die Staatsanwaltschaft nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gefragt. Bei einem ähnlichen Fall wurde nun in Mecklenburg-Vorpommern ein Schütze verurteilt.

Bei der nächtlichen Jagd kam ein 50-jähriger Jäger durch einen tödlichen Schuss Anfang September bei Dürholz ums Leben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiterhin wegen fahrlässiger Tötung gegen den 58-jährigen Jagdpächter.Wie es zu dem tödlichen Treffer kam, ist weiterhin in Klärung.







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