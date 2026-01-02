Feuer in Neuwied-Niederbieber Ermittlungen zu möglicher Brandstiftung dauern an Daniel Dresen 02.01.2026, 12:33 Uhr

i In der Silvesternacht musste die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand im Neuwieder Stadtteil Niederbieber ausrücken. Jörg Niebergall

Polizei und Feuerwehr blicken auf eine relativ ruhige Silvesternacht im Kreis Neuwied zurück. Doch der Brand eines leer stehenden Wohnhauses im Neuwieder Stadtteil Niederbieber beschäftigt die Ermittler weiterhin.

Das Fazit von Polizei und Feuerwehr zur Silvesternacht 2025 im Kreis Neuwied fällt positiv aus: Bis auf wenige Einsätze verlief der Jahreswechsel ruhig. So heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung vonseiten der Polizeidirektion Neuwied, dass es „keine erwähnenswerten Vorgänge mit Silvesterbezug“ gebe.







