Lösung für Verbundkrankenhaus Erleichterung nach Krankenhausrettung in Linz spürbar 19.09.2025, 14:16 Uhr

i Das Franziskus-Krankenhaus in Linz, Teil des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, ist wohl gerettet. Heinz-Werner Lamberz

Das Franziskus-Krankenhaus in Linz, Teil des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, scheint gerettet. Die Linzer VG- und Stadtbürgermeister sowie Neuwieds Landrat Achim Hallerbach sind froh.

Das insolvente Verbundkrankenhaus Linz-Remagen scheint gerettet. Seit Mitte März befindet es sich in einem Schutzschirm- und Eigenverwaltungsverfahren. Der Rettungsplan: Das Franziskus-Krankenhaus in Linz soll auch zukünftig unter dem Träger Angela-von-Cordier-Stiftung geführt werden.







