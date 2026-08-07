Lärmschutz auf B42-Abschnitt Erleichterung in Leutesdorf: Tempo-30-Zone eingerichtet Daniel Dresen 07.08.2026, 19:02 Uhr

i Markus Konitzer, Ortsbürgermeister von Leutesdorf, ist erleichtert über die Einrichtung der Tempo-30-Zone entlang der B42 innerorts. Daniel Dresen

Nach acht Monaten Vorbereitung gilt seit Mittwoch auf der B42 in Leutesdorf innerorts Tempo 30 aus Lärmschutzgründen. Trotz der ungewöhnlich langen Vorlaufzeit ist Ortsbürgermeister Markus Konitzer mit dem Ergebnis zufrieden.

„Gut Ding will Weile haben“, dieses altgediente Sprichwort fasst wohl am besten zusammen, was sich in den vergangenen acht Monaten rund um die in Leutesdorf geplante Tempo-30-Zone auf der B42 innerorts abgespielt hat. Nachdem sich der Ortsgemeinderat im Dezember 2025 für die Tempo-Drosselung aus Lärmschutzgründen ausgesprochen hatte, erfolgte nun erst am 5.







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