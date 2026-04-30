Mordprozess aus Neuwied
Erinnerungen an Tatnacht: „Wie aus einem Horrorfilm“
Der Eingang zum Landgericht in Koblenz: Dort muss sich ein 18-Jähriger aus der Ukraine wegen mutmaßlichem Mord verantworten. Die
Der Eingang zum Landgericht in Koblenz: Dort muss sich ein 18-Jähriger aus der Ukraine wegen mutmaßlichem Mord verantworten. Die Tat hat sich in Neuwied ereignet.
Birgit Piehler

Eine tödliche Auseinandersetzung: Im vergangenen Jahr erstach ein 18-Jähriger in Neuwied einen Bekannten. Vor Gericht soll geklärt werden, ob er mit Vorsatz handelte. Am dritten Prozesstag sagte unter anderem ein elfjähriger Zeuge aus.

Lesezeit 2 Minuten
War es geplanter Mord oder eine Tat im Affekt? Diese Frage wird momentan am Landgericht Koblenz verhandelt. Ein junger Ukrainer soll im vergangenen Jahr den Lebensgefährten einer Freundin erstochen haben, in deren Wohnung in Neuwied er zeitweise untergekommen war.

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