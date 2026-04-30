Eine tödliche Auseinandersetzung: Im vergangenen Jahr erstach ein 18-Jähriger in Neuwied einen Bekannten. Vor Gericht soll geklärt werden, ob er mit Vorsatz handelte. Am dritten Prozesstag sagte unter anderem ein elfjähriger Zeuge aus.
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War es geplanter Mord oder eine Tat im Affekt? Diese Frage wird momentan am Landgericht Koblenz verhandelt. Ein junger Ukrainer soll im vergangenen Jahr den Lebensgefährten einer Freundin erstochen haben, in deren Wohnung in Neuwied er zeitweise untergekommen war.