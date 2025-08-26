600 Kitas haben sich für den Deutschen Kita-Preis 2025 beworben. Die „Inklusive Kita der Stadt Unkel“ ist unter den acht Finalisten. Ob die Einrichtung den Sieg erlangen kann, wird sich bei der Preisverleihung am 27. November in Berlin zeigen.

Unkel. Die „Inklusive Kita der Stadt Unkel“ ist schon sehr weiter gekommen. 600 Bewerbungen sind zum diesjährigen Deutschen Kita-Preis eingegangen. Die Unkeler Kita, in Trägerschaft der Stadt Unkel und Kooperationspartner des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums Neuwied (HTZ), hat es bereits unter die acht Finalisten geschafft.

Jetzt waren mit Stepanka Busuleano vom Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung und Geraldine Schmid von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zwei Expertinnen vor Ort, um sich zwei Tage lang ein eigenes Bild von der Arbeit der inklusiven Kita zu machen. Ihre Bewertung mündet in einem 14-seitigen Bericht, der Entscheidungsgrundlage für die 19-köpfige Jury ist, die entscheidet, welche Einrichtung den Sieg um den Deutschen Kitapreis davonträgt.

Vier „Qualitätsdimensionen“

Der Entscheidung liegen vier „Qualitätsdimensionen“ zugrunde, wie die Expertinnen erläutern. Das seien Kindorientierung, Partizipation, Sozialraumorientierung und Lernende Organisation. „Diese Kriterien dienen als Grundlage. Kitas und lokale Bündnisse werden danach bewertet, wie konsequent sie die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien in den Mittelpunkt stellen, wie sie die Kinder und Familien in ihre Arbeit einbinden, wie sie sich mit der Nachbarschaft vernetzen und wie sie sich als Organisation stetig weiterentwickeln wollen“, erläutert Busuleano.

Die Konkurrenz ist zwar groß, aber wie es scheint, darf sich Unkel eine reelle Chance ausmalen, die Kriterien zu erfüllen und ganz vorne mit dabei zu sein. Die Expertinnen waren, wie es schien, angetan von dem, was sie in Unkel beobachten konnten. „Das ist schon sehr besonders, wie Inklusion hier gelebt wird. Das sieht man an allem, schon wie die Kinder ihren Interessen nachgehen und auch daran, wie sie miteinander umgehen. Die Unkeler Kita ist nicht umsonst unter den Finalisten“, stellte Busuleano fest und betonte: „Man muss das alles immer mit eigenen Augen sehen. Das eine sind die Beschreibungen in den Bewerbungen, das andere ist das, was wirklich ist. Das Konzept wird hier wirklich gelebt.“ Die Kita überzeuge durch ihre vorbildliche Umsetzung von Inklusion, bei der jedes Kind individuelle Unterstützung erhalte. Ein besonderes Merkmal der Kita liege außerdem auf der tiergestützten Pädagogik.

i Therapiehund Karl wird von allen geliebt. Sabine Nitsch

Zum „Konzept“ gehören 131 Kinder, davon sechs mit heilpädagogischem Förderbedarf, 27 pädagogische Fachkräfte, eine Ergotherapeutin, eine Psychologin, eine Physiotherapeutin, fünf Hauswirtschaftskräfte, eine Tierpflegerin, fünf Ziegen und Therapiehund Karl, der die Kinder im Alltag begleitet und besonders in der Eingewöhnungsphase unterstützt. „Bei uns sind auch Kinder mit Besonderheiten wie Diabetes, aber auch Autismus, Gendefekten oder schweren Sehbehinderung. Wir fragen hier nicht, ob wir das schaffen, sondern nur, wie wir das schaffen können“, sagt Kitaleiterin Claudia Gries.

i Neo und Karl sind ein echtes Team. Sabine Nitsch

Das Konzept interessiert Neo (3) nicht wirklich. Für ihn ist vor allem der dreijährige Labradorrüde Karl wichtig. „Karl ist toll“, sagt er und umarmt den Hund, der sich von den Kindern unter den Augen seiner Besitzerin Gundi Bahr gutmütig alles gefallen lässt. Karl und auch die anderen Tiere seien wichtig, weil sie die ganzheitliche Entwicklung fördern und auch helfen können, Brücken zu bauen, erläutert Gries.

Die Kinder können ihren Alltag in der Kita frei gestalten. Auch Besucher der Kita merken schnell, dass hier manches anders ist, als in Einrichtungen, die auf die sonst übliche Angebotspädagogik setzen. Kinderlachen und konzentrierte Ruhe scheint über der Einrichtung zu liegen. Kinder sitzen am Tisch und basteln, andere sind draußen und andere toben auf der Wiese.

i Kinder sollen frei lernen können: Das steht schon im Eingang. Sabine Nitsch

„Bei uns gibt es keine Gruppenräume, sondern Themenräume, drinnen und draußen. Wir haben auch eine Waldgruppe. Das Mittagessen, das in Buffetform angeboten wird, darf frei eingenommen werden. Wir haben ein offenes Konzept, in denen sich Kinder frei bewegen können“, erläutert Gries. Auch Therapieangebote seien für alle offen. „Die Kinder können teilnehmen, wenn sie wollen“, sagt sie.

Das beste Konzept sei jedoch nur so gut, wie die Menschen, die es umsetzen, meint die Kita-Leiterin. In Unkel habe man Glück. Man könne auf hoch motivierte Mitarbeiter bauen. „Wir sind ein interdisziplinäres Team. Unsere Leute können da sein, wo sie sich spezialisiert haben“, betont sie. Das schaffe eine hohe Zufriedenheit und auf Stellenausschreibungen würden sich immer mehrere Bewerber melden. „Wir bieten gute Arbeitsbedingungen und viele Eltern aus der Umgebung würden ihre Kinder, wegen des außergewöhnlichen Konzepts, gerne hier anmelden“, sagt Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff.

Ob Unkel den Deutschen Kitapreis gewinnt, stellt sich in wenigen Wochen raus, wenn am 27. November der hoch dotierte Preis in Berlin verliehen wird. Gewonnen hat die Kita bereits jetzt. 1000 Euro Finalisten-Anerkennungspreisgeld sind der Kita schon sicher. Sollte Unkel Kita des Jahres werden, könnte sich die Einrichtung über ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen. Für die Zweitplatzierten gibt es 15.000 Euro und für die Drittplatzierten 10.000 Euro. Es werden auch Sonderpreise vergeben.

Das ist der Deutsche Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der DFL Stiftung, dem Didacta-Verband, der Marke ELTERN, der Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Soziallotterie freiheit+. Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.