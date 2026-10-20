Betrugsfall vor Gericht
Ergaunerte Neuwieder Pflegedienst eine Million Euro?
Am Landgericht Koblenz steht der ehemalige Geschäftsführer eines Pflegedienstes vor Gericht. Es geht um eine Summe von etwa eine
Am Landgericht Koblenz steht der ehemalige Geschäftsführer eines Pflegedienstes vor Gericht. Es geht um eine Summe von etwa einer Million Euro. (Symbolfoto)
Kevin Rühle

Eine Million Euro soll ein Neuwieder Pflegedienst zwischen 2017 und 2019 durch Abrechnungsbetrug erlangt haben. Dem damaligen Geschäftsführer (76) wird der Prozess gemacht. Doch dieser sieht die Schuld bei seinem ehemaligen Geschäftspartner.

Lesezeit 3 Minuten
Ein 76-jähriger Neuwieder muss sich wegen Betrug in Höhe von mehr als einer Million Euro vor der dritten Strafkammer am Landgericht Koblenz verantworten. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2017 und 2019 als Geschäftsführer eines Pflegedienstes mit Sitz zunächst in Neuwied, später in einem Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, gegenüber verschiedenen Kostenträgern Pflegeleistungen abgerechnet zu haben, die der Pflegedienst jedoch ...
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