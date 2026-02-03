Das Currywurst-Festival in Kombination mit der Chocolart ist mit Blick auf die Besucherzahlen zu einem Selbstläufer geworden. Aus Sicht der Stadt Neuwied muss am Konzept erst einmal nichts geändert werden.
Lesezeit 1 Minute
Nach der Großveranstaltung ist vor der Großveranstaltung: Fabienne Mies, die sich bei der Stadt Neuwied federführend um „Currywurst meets Chocolart“ kümmert, hat jetzt schon den Gartenmarkt (11. und 12. April) im Blick. Was das Festival betrifft, sagt sie: „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden.