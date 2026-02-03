Currywurst trifft Chocolart Erfolgsgeschichte: Neuwied ändert nichts am Konzept Jörg Niebergall 03.02.2026, 16:08 Uhr

i Auf dem Luisenplatz gingen Tausende Currywürste über den Tresen. Und geschmeckt hat es offensichtlich auch. Jörg Niebergall

Das Currywurst-Festival in Kombination mit der Chocolart ist mit Blick auf die Besucherzahlen zu einem Selbstläufer geworden. Aus Sicht der Stadt Neuwied muss am Konzept erst einmal nichts geändert werden.

Nach der Großveranstaltung ist vor der Großveranstaltung: Fabienne Mies, die sich bei der Stadt Neuwied federführend um „Currywurst meets Chocolart“ kümmert, hat jetzt schon den Gartenmarkt (11. und 12. April) im Blick. Was das Festival betrifft, sagt sie: „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden.







Artikel teilen

Artikel teilen