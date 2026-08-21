Gastro-News aus dem Kreis
Erfolgreiche Premiere für Windhagener Landhaus
Das Egge & Felder Landhaus im Ortskern von Windhagen wird seit Kurzem von neuen Pächtern betrieben.
Das Egge & Felder Landhaus im Ortskern von Windhagen wird seit Kurzem von neuen Pächtern betrieben.
Michael Möhlenhof

Premiere der neuen Pächter geglückt: Im Windhagener Egge & Felder Landhaus wurde bis spät gefeiert – Gäste lobten die Thüringer Spezialitäten. Die Betreiber setzen nun die begonnene Hotelzimmersanierung der Immobilienbesitzerin fort.

Lesezeit 2 Minuten
Die Premiere ist geglückt: Rund 120 Besucher haben es sich beim Eröffnungsevent des Windhagener „Egge & Felder Landhaus“ bei Speis und Trank gut gehen lassen – zur Freude der drei neuen Pächter.Denn mit dem zünftigen Grillfest im Biergarten des schmucken Restaurants konnten Jessica König, Thorben König sowie Sebastian Steinbach eine erste überzeugende Visitenkarte als Betreiber der Traditionsgaststätte hinterlassen.
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