Zwei Gruppen haben am Samstag in Neuwied an der überregionalen „Rhine Cleanup“-Aktion teilgenommen. Unsere Zeitung hat sie dabei begleitet.

„Was für ein gelungener Tag für die Umwelt, vor allem für das Gebiet hier am Rheinufer“, fasste Volker Schölzel die gemeinsame Aktion von Cleanup Neuwied und der Sea Shepherd Regionalgruppe Nordrhein-Westfalen in wenigen dankenden Worten zusammen. 28 Helfer und Helferinnen hatten sich am Samstagmorgen auf dem Gelände nahe der ehemaligen Kaserne in der Hafenstraße getroffen, um dem Müll am Rheinufer den Kampf anzusagen.

Vom Yachthafen bis nach Engers

Nach kurzer Einweisung machte sich der gut gelaunte Tross auf den Weg in Richtung Engerser Rheinbrücke. Schölzel, Macher und Initiator von Cleanup Neuwied, hatte die Säuberungsaktion gemeinsam mit der Neuwiederin Nathalie Schneider, Mitglied von Sea Shepherd, organisiert. Das Reinigungsgebiet erstreckte sich ab dem Neuwieder Yachthafen entlang des Rheins, des Fahrradweges und des Neuwieder Trinkwasser- und Vogelschutzgebiets in Richtung Engers. Material wie Müllgreifzangen, Handschuhe und Warnwesten hatten die Veranstalter zur Verfügung gestellt.

i Die Hilfsmittel wurden gestellt. Jörg Niebergall

Sea Shepherd („Meereshirte“) ist eine internationale Umweltschutzorganisation, die sich besonders dem Schutz der Meere, dem Kampf gegen illegale Fischerei, das Töten von Meeressäugern, Schildkröten und Wildlachs sowie der Bekämpfung der Meeresverschmutzung verschrieben hat. Aktuell gibt es in Neuwied keine Gruppierung, aber viele Rheinland-Pfälzer haben sich mittlerweile der NRW-Gruppierung angeschlossen.

i Volker Schölzel gab letzte Infos. Jörg Niebergall

Die ehrenamtliche Gruppe Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup ist seit über sechs Jahren regelmäßig samstags mit Müllsäuberungsaktionen im Stadtgebiet von Neuwied unterwegs. Mehr als 190 Kilogramm Müll wurden jetzt zusammengetragen. Von Glasflaschen über Plastikmüll, Treibgut, Schuhe, Grillroste und einem Liegestuhl war alles mit dabei. Die Teilnehmer lagerten den Unrat an gekennzeichneten Positionen, Mitarbeiter der Servicebetriebe der Stadt (SBN) kümmerten sich um den Abtransport.

Schrott von der Glasflasche bis zum Liegestuhl

„Danke an die engagierten Menschen aus Solingen, Köln, Bonn, Lohmar, Bergisch-Gladbach, Nickenich, Boppard, Bendorf, Feldkirchen, Irlich, Oberbieber, Rodenbach, Sonnenland“, fasste Schölzel die rund dreistündige Säuberungsaktion zusammen. Als „Belohnung“ gab es ein kleines kulinarisches „Give way“ vom Getränk über Obst bis hin zum selbst gebackenen Kuchen.

i Nathalie Schneider von Sea Shepherd informierte. Jörg Niebergall

Schölzel sah die gemeinsame Aktion aber auch als Startschuss für „Neuwied räumt auf“ und den World Cleanup Day“ am Samstag, 20. September. Am Montag, 15. September, startet in der Deichstadt eine Aktionswoche für weniger Müll und mehr Umwelt- und Naturschutz. Knapp 1400 Teilnehmer, vor allem Kindergarten- und Schulkinder, beteiligen sich an verschiedenen Müllsammelaktionen vor Ort.

Teilnehmerliste und die Reinigungsgebiete sowie Infos gibt es auf der Homepage von Cleanup Neuwied. Gemeinsam mit der Stadt, der Abfallwirtschaft im Landkreis und mit den SBN hat die Umweltschutzgruppe als Initiator der Aktionswoche Planung und Organisation übernommen und zu dieser aufgerufen. Wer noch Lust hat, sich zu beteiligen, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen.