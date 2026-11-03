Agentur für Arbeit in Neuwied Entwicklung des Ausbildungsmarkts 25/26 bereitet Sorgen Daniel Dresen 03.11.2026, 12:15 Uhr

i Sie zogen Bilanz zum Ausbildungsmarkt 2025/2026 im Bezirk der Agentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald: HwK-Vertreter Jens Fiedermann (von links), IHK-Vertreter Holger Bentz, Arbeitsagentur-Geschäftsführer Dieter Knopp, Arbeitsagentur-Vorsitzender Elmar Wagner und Berufsberaterin Julia Flada. Daniel Dresen

Viele Unternehmen befinden sich derzeit in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Das spiegelt sich auch auf dem Ausbildungsmarkt in den Kreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn wider. Das belegen Zahlen der Arbeitsagentur.

Nach der Fusion der Arbeitsagenturen Neuwied und Montabaur zu Jahresbeginn 2026 hat die neue Agentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald nun ihre erste Ausbildungsmarktbilanz präsentiert. Diese fasst erstmals die Lage in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn zusammen, die mit ihren mehr als 650.







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