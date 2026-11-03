Viele Unternehmen befinden sich derzeit in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Das spiegelt sich auch auf dem Ausbildungsmarkt in den Kreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn wider. Das belegen Zahlen der Arbeitsagentur.
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Nach der Fusion der Arbeitsagenturen Neuwied und Montabaur zu Jahresbeginn 2026 hat die neue Agentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald nun ihre erste Ausbildungsmarktbilanz präsentiert. Diese fasst erstmals die Lage in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn zusammen, die mit ihren mehr als 650.