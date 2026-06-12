Wie ist eigentlich die Stimmung bei den italienischen Fußballfans in der Deichstadt angesichts der Tatsache, dass ihre Nationalmannschaft zum dritten Mal nicht bei einer WM dabei ist? Unsere Zeitung hat sich umgehört.
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Die Fußball-Weltmeisterschaft ist für Millionen Menschen rund um den Globus das sportliche Ereignis schlechthin. In diesen Wochen wird in Stadien gejubelt, in Wohnzimmern mitgefiebert und in Kneipen leidenschaftlich über Taktik, Schiedsrichterentscheidungen und die Chancen der einzelnen Mannschaften diskutiert.