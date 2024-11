Windkraft in Großmaischeid Entstehen Windräder auf Flächen des Fürstenhauses? 06.11.2024, 16:00 Uhr

i Öffnet das Fürstenhaus das Tor zur Windkraft? Lars Tenorth

An der A3 soll ein großer Windpark entstehen, auch auf Arealen der Ortsgemeinde Großmaischeid. Nun wurden weitere Potenzialflächen im Südwesten Großmaischeids analysiert. Dagegen regt sich Widerstand. Das Fürstenhaus erklärt die Notwendigkeit.

Aktuell diskutieren die Bürger in Großmaischeid viel über das Thema Windkraft. So könnte an der A3 ein Windpark mit bis zu 19 Anlagen entstehen – auf kommunalen Arealen der Ortsgemeinden Dierdorf, Sessenhausen sowie Klein- und Großmaischeid. Hierfür gibt es insgesamt eine große Akzeptanz.

