Autohaus wird verkauft Entstehen im Neuwieder La-Porte-Gebäude Wohnungen? Jörg Niebergall 19.12.2025, 17:30 Uhr

i Das Autohaus La Porte war ein bekanntes Unternehmen in Neuwied, 2024 meldete es Insolvenz an. Jetzt soll das Gebäude verkauft werden. Jörg Niebergall

Das Autohaus La Porte war ein bekanntes Unternehmen in Neuwied, 2024 meldete es Insolvenz an. Jetzt soll das Gebäude an der Ecke B42/Langendorfer Straße verkauft werden, erste Interessenten haben sich bereits gemeldet.

Das Fiat-Autohaus La Porte war 100 Jahre lang eine echte Institution in der Deichstadt, doch im September 2024 wurde am Amtsgericht Neuwied das Insolvenzverfahren eröffnet. Wenig später schloss das Traditionsunternehmen für immer seine Türen, ausgerechnet im Jubiläumsjahr.







