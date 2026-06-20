Eklat im Ortsgemeinderat
Entscheidung über Kita-Neubau in Dattenberg vertagt 
Eigentlich wollte der Ortsgemeinderat von Dattenberg in seiner jüngsten Sitzung darüber abstimmen, ob der Bauantrag für den gepl
Eigentlich wollte der Ortsgemeinderat von Dattenberg in seiner jüngsten Sitzung darüber abstimmen, ob der Bauantrag für den geplanten Neubau der Kita "Rappelkiste" (hier das Bestandsgebäude rechts samt Container-Erweiterung links) eingereicht werden soll, doch die SPD und FWG blieben der Sitzung fern.
Daniel Dresen

Im Dattenberger Gemeinderat sollte darüber abgestimmt werden, ob der Bauantrag für das Millionenprojekt Kita-Neubau eingereicht werden soll. Doch SPD und FWG sorgten für einen Eklat: Sie blieben der Sitzung fern. CDU und Anwohner sind fassungslos.

Lesezeit 3 Minuten
Der Ortsgemeinderat von Dattenberg wollte in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien eigentlich darüber abstimmen, ob der Bauantrag für den lange geplanten, inzwischen 6,8 Millionen Euro teuren Neubau der Kita „Rappelkiste“ an der Straße „Im Heister“ bei der Kreisverwaltung Neuwied eingereicht werden soll.

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