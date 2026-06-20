Im Dattenberger Gemeinderat sollte darüber abgestimmt werden, ob der Bauantrag für das Millionenprojekt Kita-Neubau eingereicht werden soll. Doch SPD und FWG sorgten für einen Eklat: Sie blieben der Sitzung fern. CDU und Anwohner sind fassungslos.
Lesezeit 3 Minuten
Der Ortsgemeinderat von Dattenberg wollte in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien eigentlich darüber abstimmen, ob der Bauantrag für den lange geplanten, inzwischen 6,8 Millionen Euro teuren Neubau der Kita „Rappelkiste“ an der Straße „Im Heister“ bei der Kreisverwaltung Neuwied eingereicht werden soll.