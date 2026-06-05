Betrieb nach 132 Jahren zu Entkommen Druckereien in Neuwied dem Görres-Schicksal? Viktoria Schneider 05.06.2026, 17:00 Uhr

i Die Görresdruckerei gab unter dem Druck in der Branche nach. Manch andere Betriebe in Neuwied berichten hingegen von brummenden Kassen. Jörg Niebergall

132 Jahre Firmengeschichte gingen im April zu Ende. Die traditionsreiche Görres-Druckerei in Neuwied musste schließen, die Situation in der Branche ist schlecht. Wie schätzen andere Druckereien in der Stadt die Lage ein?

In einer zunehmend digitaleren Welt stehen klassische Druckereien unter Druck. Zeitschriften, Magazine oder Prospekte werden seltener nachgefragt, gleichzeitig steigen die Produktionskosten. Das bekam auch die Görres-Druckerei in Neuwied zu spüren. Nach 132 Jahren musste sie Ende April die Türen schließen.







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