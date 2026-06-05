132 Jahre Firmengeschichte gingen im April zu Ende. Die traditionsreiche Görres-Druckerei in Neuwied musste schließen, die Situation in der Branche ist schlecht. Wie schätzen andere Druckereien in der Stadt die Lage ein?
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In einer zunehmend digitaleren Welt stehen klassische Druckereien unter Druck. Zeitschriften, Magazine oder Prospekte werden seltener nachgefragt, gleichzeitig steigen die Produktionskosten. Das bekam auch die Görres-Druckerei in Neuwied zu spüren. Nach 132 Jahren musste sie Ende April die Türen schließen.