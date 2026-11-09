Slapstick, Verwechslungen und herzhaftes Gelächter: Im Leyscher Hof bringt die Leutesdorfer Bühne Wolfgang Binders Komödie auf die Bretter. Ein turbulenter Abend, der Publikum und Darsteller mitreißt.
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Wenn Bankräuber zum Hausbesuch erscheinen und ein Fußballtalent statt des großen Karrieresprungs beinahe einen Nervenzusammenbruch erlebt, dann ist im Leyscher Hof wieder Theater angesagt. Mit „Ente gut – alles gut!“ von Wolfgang Binder hat die Theatergruppe Leutesdorf 1989 einen Volltreffer gelandet.