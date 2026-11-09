Lachsalven in Leutesdorf Ente gut – alles gut! Komödie im Leyscher Hof gefällt Jörg Niebergall 09.11.2026, 09:00 Uhr

i Mit „Ente gut – alles gut!“ von Wolfgang Binder hat die Theatergruppe Leutesdorf erneut ins Schwarze getroffen. Jörg Niebergall

Slapstick, Verwechslungen und herzhaftes Gelächter: Im Leyscher Hof bringt die Leutesdorfer Bühne Wolfgang Binders Komödie auf die Bretter. Ein turbulenter Abend, der Publikum und Darsteller mitreißt.

Wenn Bankräuber zum Hausbesuch erscheinen und ein Fußballtalent statt des großen Karrieresprungs beinahe einen Nervenzusammenbruch erlebt, dann ist im Leyscher Hof wieder Theater angesagt. Mit „Ente gut – alles gut!“ von Wolfgang Binder hat die Theatergruppe Leutesdorf 1989 einen Volltreffer gelandet.







Artikel teilen

Artikel teilen