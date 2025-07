Erst vor wenigen Tagen hat der vom ADFC ermittelte Radklimaindex der Stadt Neuwied erneut ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt. In Rheinland-Pfalz wurde keine andere Stadt in vergleichbarer Größenordnung von den Radfahrern schlechter bewertet.

Radwegverbindung bis zur Innenstadt

Nun wird seitens der Verwaltung aber ein Schritt unternommen, der in eine andere Richtung weist: Seit Montag ist die Engerser Straße zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt und wird zur Fahrradstraße umgebaut. Der Bereich ist Bestandteil einer in Planung befindlichen Radverbindung zwischen Engers/Block und der Innenstadt.Umgesetzt werden weit mehr als kosmetische Korrekturen: Der Bereich soll im sogenannten Vollausbau einschließlich der Frostschutzschicht neu hergestellt werden. Stadtwerke und Service-Betriebe nutzen die Gelegenheit, um Teile der Entwässerung sowie Gas-, Wasser- und Stromleitungen zu erneuern, sowie Kabel für die Internetversorgung zu verlegen.

i Fahhräder haben künftig Vorrang auf der Engerser Straße. Rainer Claaßen

Schon am Montagvormittag wurde der Bereich komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nur Radfahrer nutzten die Straße auch noch am Nachmittag. Mehr tat sich am Montag allerdings nicht – Baumaschinen sind noch nicht in Sicht. Die Maßnahme soll aber zügig umgesetzt werden. Das Bauamt der Stadt will die Arbeiten bis zum kommenden Frühjahr abschließen.

Radfahrer, die aus Richtung Engers/Block kommen, können dann von der Hafenstraße über die Reckstraße und die Germaniastraße bis zum Rheintalweg und dann auf die Engerser Straße fahren. Der Zustand des Radweges am Rhein zwischen der Eisenbahnbrücke und der Hafenstraße, der in einem miserablen Zustand war, wurde in den vergangenen Jahren schon auf Vordermann gebracht.

Teils nur neue Markierungen nötig

Die Abschnitte zwischen Hafen und Innenstadt sollen im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten entsprechend markiert und beschildert werden. Ein echter Umbau ist dort aber nicht nötig. Auch das Teilstück der Engerser Straße vor der Marktkirche wird nur mit neuen Markierungen versehen.In Anlehnung an die Autoverkehrsführung in der Innenstadt spricht die Stadtverwaltung hier nun von einer Perspektive für einen „City-Fahrradring“. Radfahrer können perspektivisch vom Fahrradweg entlang der Hermannstraße auf den im Bau befindlichen Radweg in der Schloßstraße einbiegen und dann weiter in die Engerser Straße fahren.

Schritt in die richtige Richtung

Das wird zwar kaum ausreichen, um bei zukünftigen Umfragen einen großen Sprung nach vorne zu machen – darf aber sicher als Schritt in die richtige Richtung bewertet werden. Grundsätzlich sind die Voraussetzungen in Neuwied für eine Fortbewegung mit dem Rad gut – bisher fehlt es aber an der passenden Infrastruktur.

Fahrradstraßen sind grundsätzlich dem Fahrradverkehr vorbehalten. Autos dürfen nur in eine Richtung fahren – und nicht schneller als Tempo 30. Um Behinderungen oder Gefährdungen zu vermeiden, muss gegebenenfalls noch langsamer gefahren werden. Radfahrer dürfen in diesen Straßen auch nebeneinander fahren, was sonst nur gestattet ist „wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird“.