Engerser Straße verwandelt sich in eine Fahrradstraße

In der Neuwieder Innenstadt entsteht eine Straße, in der Radfahrer Vorrang haben: Ein Abschnitt der Engerser Straße in der Innenstadt wird zur Fahrradstraße, und die Arbeiten sind im vollen Gang. Die Asphaltdecke wurde bereits entfernt.