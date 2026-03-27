Kritik an Ferhat Cato
Engerser SPD-Chef nennt Selenskyj den „Clown in Kiew“
"Verbratene Milliarden für den Clown in Kiew": Der Engerser Ferhat Cato ist kein Fan vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Sele
"Verbratene Milliarden für den Clown in Kiew": Der Engerser Ferhat Cato ist kein Fan vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Efrem Lukatsky. dpa

Der Engerser Sozialdemokrat, Autor und Gewerkschafter Ferhat Cato schreibt in einer Rundmail unter anderem über „verbratene Milliarden“ für die Ukraine. Dafür erntet er Kritik vonseiten der CDU – und erklärt, was seiner Meinung nach dahinter steckt.

Lesezeit 2 Minuten
In einer Rundmail an Freunde, Bürger und SPD-Genossen hat Ferhat Cato scharfe Worte gewählt. Der Engerser SPD-Chef und bekannte Sozialdemokrat hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl analysiert, gegen Berlin gewettert – und unter anderem über „die Milliarden“ geschrieben, „die für den Clown in Kiew verbraten werden“.

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