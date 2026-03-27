Der Engerser Sozialdemokrat, Autor und Gewerkschafter Ferhat Cato schreibt in einer Rundmail unter anderem über „verbratene Milliarden“ für die Ukraine. Dafür erntet er Kritik vonseiten der CDU – und erklärt, was seiner Meinung nach dahinter steckt.
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In einer Rundmail an Freunde, Bürger und SPD-Genossen hat Ferhat Cato scharfe Worte gewählt. Der Engerser SPD-Chef und bekannte Sozialdemokrat hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl analysiert, gegen Berlin gewettert – und unter anderem über „die Milliarden“ geschrieben, „die für den Clown in Kiew verbraten werden“.