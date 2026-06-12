Volksfest am Wasserturm Engerser Kirmes startet mit Festzug und Rummel Jörg Niebergall 12.06.2026, 18:00 Uhr

i Der Engerser Kirmesjahrgang 2005/2006 mit der selbst gebastelten Krone, Kirmespaar Johanna Potthast und Lewin Rudek sind in der Mitte zu sehen. Jörg Niebergall

Die Engerser Kirmeskrone ist in Heimbach entstanden. Das bedeutete für den Kirmesjahrgang ein paar Extrameter, ehe der Festzug das Publikum am Straßenrand erreichte. Bis zum Montag wird wohl durchgefeiert.

Der Startschuss zur Kirmes ist mit einem kleinen Anlauf gefallen: Da der Engerser Kirmesjahrgang seine Krone (Mike Glotzkowski aus der Monster AG) auch in diesem Jahr mangels einer geeigneten Lokalität in der Weiser Wagenbauhalle fertigte, musste zunächst der Weg bis zum Wasserturm ohne die üblichen Zuschauer am Straßenrand zurückgelegt werden.







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