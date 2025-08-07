Wenn Elmar Rittel von seiner Betty spricht, meint der passionierte Autoschrauber aus Engers nicht seine Frau. Nein, dann spricht er von seinem Citroen CV 11, mit dem er an lauen Sommerabenden über die Straßen cruist – gerne mit Gattin Dorothee.

Etwas Sammelleidenschaft, die Liebe zu Technik, die grenzenlose Freiheit beim Autofahren und schließlich das herrliche Gefühl, mit einem Oldtimer an einem Sommerabend und der dazugehörigen Musik den Stress des Alltags vergessen zu lassen: Wenn man Elmar Rittel nach dem Grund fragt, warum er sich als agiler Rentner gerade die „alten Autos“ zu seiner Lieblingsbeschäftigung auserkoren hat, hat der 69-jährige Engerser gleich eine ganze Reihe von Gründen parat.

„Schon als Kind habe ich jedem Spielzeug auf den Zahn gefühlt“, blickt Rittel dann erst einmal auf seine Grundschulzeit zurück. „Ich musste alles auseinanderbauen und wollte einfach wissen, wie und warum es eben funktioniert.“ Dass damals dann auch die Tischuhr von Opa dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde, daran kann sich der Engerser heute noch gut erinnern.

Elmar Rittel mit seiner "Betty", einem Citroen CV 11 aus dem Jahr 1953. Jörg Niebergall Der Hanomag tut es auch noch Jörg Niebergall Morgan Plus 8 Jörg Niebergall Morgan Plus 8 Jörg Niebergall Morgan Plus 8 Jörg Niebergall Morgan Plus 8 Jörg Niebergall Elmar Rittel mit seiner Betty Jörg Niebergall Morgan Plus 8 Jörg Niebergall Der Hanomag tut es auch noch Jörg Niebergall 1 / 9

Aus dem Experimentieren mit Spielsachen wurde im Teenageralter der erste Versuch, einem geschenkten VW-Käfer wieder Leben einzuhauchen. „Wir hatten damals sogar mehrere dieser Fahrzeuge“, sagt Rittel. „Und fahrbereit waren einige der Autos dann am Ende auch. Wir haben geschraubt wie die Weltmeister. Das ging bei den Käfern ja richtig gut, weil die eben nicht überall geschweißt waren.“

Als 18-Jähriger entdeckte Rittel mit dem Erlangen des Führerscheins die Liebe zum Auto. „Endlich frei, du konntest überall hin. Du hättest um die Welt reisen können. Alles war möglich.“ Er habe die Möglichkeit zum Fahren als Schein für die Freiheit gesehen.

Bis Rittel dann seine Sammel-Leidenschaft für „Schlepper“, oder besser Traktoren, entdeckte, sollte es aber noch ein paar Jahrzehnte dauern. Rittel, nach Ausbildung und Studium mittlerweile gefragter Kaufmann im Groß- und Einzelhandel, stieß im Internet immer wieder auf gute Angebote, ersteigerte ein Nutzfahrzeug nach dem anderen, erfand die Liebe zu Technik und Schrauben wieder neu und ließ sich erst von Ehefrau Dorothee stoppen. „Ein Traktor hätte doch auch gereicht, wurde ich gefragt“, so Rittel.

Als er vor acht Jahren auf dem Luisenplatz von einem Mitglied der Interessengemeinschaft Young- und Oldtimer Neuwied angesprochen und ihm die Mitgliedschaft im Verein schmackhaft gemacht wurde, konnte er sich dem nicht entziehen. Aber nur Mitglied? Da fehlte doch noch was. Sein Einstiegsfahrzeug, einen Lotus Super Seven, hat Rittel schon wieder verkauft. Mittlerweile sind ein Morgan Plus 8 – ein offener Sportwagen, Baujahr 1985 – und ein Citroen CV 11 aus dem Jahre 1953, liebevoll Betty genannt, Rittels ganzer Stolz.

„Und dann mit Betty einfach durch den Westerwald oder die Eifel cruisen“, kommt der Rentner ins Schwärmen. „Das geht auch mit 56 PS, französischen Chansons aus den 50ern und mit der Abendsonne im Blick. Da lässt man den Stress vom Alltag schnell hinter sich.“ Für den Sonntagstrip zu einer Oldtimershow in Bad Münstereifel kommt der offene Morgan aus der Garage. Ehefrau Dorothee fährt gern mit und hat die Vorliebe ihres Mannes zum Sammeln von Traktoren und Schleppern schon längst vergessen.