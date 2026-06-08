Abriss der Firma läuft
Engel der Blechwarenfabrik in Niederbieber verschwunden

Der trompetende Engel, einst Symbol der Blechwarenfabrik Aubach, ist während der Abrissarbeiten schon vom Dach verschwunden, ehe ihn der Verein Niederbieberer Bürger fürs Museum sichern konnte.

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Da wird es wohl nichts mit dem Trompete spielenden Engel für das Museum im Backhaus: Dabei hatte sich Bernd Siegel vom Verein Niederbieberer Bürger (VNB) in den vergangenen Tagen so ins Zeug gelegt. Das Wahrzeichen der ehemaligen Blechwarenfabrik Aubach hatte bis zuletzt seinen Platz ganz oben auf dem Dach.

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